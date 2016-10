Nintendo NX Ankündigung, Wolfenstein, PES-Update - Video-News vom 20. Oktober

20.10.2016 um 15:30 Uhr Die Nintendo NX wird heute offiziell angekündigt - alle bisher bekannten Infos hier! Außerdem: Ein neuer Wolfenstein-Shooter ist möglicherweise in Arbeit, PES 2017 bekommt diverse Updates und Star Wars: Battlefront erscheint eventuell in einer Ultimate Edition. Das und mehr in den Video-News Games TV 24 Daily vom 20. Oktober 2016!

