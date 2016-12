Neues Total War, Star Wars Battlefront 2, Crytek: Video-News am 19. Dezember

19.12.2016 um 15:30 Uhr Creative Assembly arbeitet an einem neuen Total War! Statt der Warhammer-Welt soll der Schauplatz wieder ein historischer sein. Aber auch Warhammer-Fans dürfen sich auf eine Fortsetzung des 2016 erschienenen Titels freuen. EA und Dice spendieren Battlefront 2 eine Singleplayer-Kampagne. Ein EA-Mitarbeiter machte hierzu konkrete Aussagen. Einen Release-Termin hat Battlefront 2 darüber hinaus auch schon! Außerdem in den Video-News: Die Resident Evil 7 Demo gibt's jetzt auch für ein weiteres System, Battlefield 1 bekommt wohl ein neues "Operation Locker" und Crytek will seine Mitarbeiter schon bald wieder bezahlen. Alle Infos gibt's bei Games TV 24 Daily am 19. Dezember.

