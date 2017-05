12:43

Neues Far Cry mit Vaas, Black Ops 3, Battlegrounds, Prey: Video-News am 4. Mai Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D73854%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1227119%26product%5Fid%3D261341%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]73854[/ctecvideo]

Neues Far Cry mit Vaas, Black Ops 3, Battlegrounds, Prey: Video-News am 4. Mai

04.05.2017 um 15:30 Uhr Vaas Montenegro kehrt im neuen Far Cry zurück! Darauf deutet aktuell ein Artwork hin, das von Ubisoft veröffentlicht wurde und Rook Island, den Schauplatz von Far Cry 3 zeigt. Die Hinweise auf einen neuen DLC für Call of Duty: Black Ops 3 erhärten sich. Angeblich soll es sich dabei um die Neuauflagen zahlreicher Zombies-Maps aus den bisherigen Black-Ops-Ablegern handeln. Außerdem in den Video-News: Arkane Software nennt einen merkwürdigen Grund für das Fehlen einer PC-Demo zu Prey und Playerunknown's Battlegrounds bekommt neue Inhalte und erreicht einen weiteren Meilenstein. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am vierten Mai!

Mehr zu Video-News findet ihr auf unserer Themenseite.