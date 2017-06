11:51

Neues Bethesda RPG, Playstation 4, Hellblade, Breaking Bad VR: Video-News am 7. Juni

07.06.2017 um 15:45 Uhr Bethesda soll auf der E3 ein neues Rollenspiel ankündigen. Gerüchten zufolge hört das Spiel auf den Namen Starfield und soll wohl eine Mischung aus No Man'S Sky und Fallout werden. PS3-Spiele auf Playstation 4 spielen wird wohl weiterhin ein Traum bleiben. Der Marketing-Manager von Sony äußert sich nun zur Abwärtskompatibilität und findet deutliche Worte. Außerdem in den Video-News: Ein VR-Spiel zur Erfolgsserie Breaking Bad und der Release-Termin von Hellblade: Senua's Sacrifice. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 7. Juni!

