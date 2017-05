Schnäppchen • PlayStation 4 Pro 1TB + Horizon: Zero Dawn 398€ • 10 Blu-rays für 50 EUR (u. a. The Hateful 8, London Has Fallen, Lone Survivor, Olympus Has Fallen, Riddick, Homefront, 96 Hours Taken 3, Rush, Warrior) • Cashback von MSI [Anzeige]

10.05.2017 um 15:30 Uhr Es gibt erste Details zu Need for Speed 2017! EA und Entwickler Ghost Games haben sich zum Gameplay und dem umstrittenen Always-Online-Zwang des Racers geäußert. Funcom stellt The Secret World Legends in Kürze auf Free-2-Play um. Wir verraten euch das Datum für den Relaunch des MOORPGs und was ihr jetzt wissen müsst. Außerdem in den Video-News: Ein erster Screenshot aus Assassin's Creed 7 zeigt interessante Details zum Kampfsystem und die USK gibt ihre Einschätzung zum Slasher-Game Friday the 13th ab. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am zehnten Mai!

Need for Speed 2017, The Secret World, Assassin's Creed 7: Video-News am 10. Mai

Es gibt erste Details zu Need for Speed 2017! EA und Entwickler Ghost Games haben sich zum Gameplay und dem umstrittenen Always-Online-Zwang des Racers geäußert. Funcom stellt The Secret World Legends in Kürze auf Free-2-Play um. Wir verraten euch das Datum für den Relaunch des MOORPGs und was ihr jetzt wissen müsst. Außerdem in den Video-News: Ein erster Screenshot aus Assassin's Creed 7 zeigt interessante Details zum Kampfsystem und die USK gibt ihre Einschätzung zum Slasher-Game Friday the 13th ab. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am zehnten Mai!

