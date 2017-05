Need for Speed 2017, Assassin's Creed 7, Far Cry 5: Video-News am 31. Mai

Need for Speed 2017, Assassin's Creed 7,

31.05.2017 um 15:30 Uhr Need for Speed 2017 bietet Rennen bei Tageslicht! Darauf und auch auf den potenziellen Schauplatz des Rennspiels deutet ein Teaser-Bild hin, das die Entwickler via Twitter veröffentlicht haben. Ein Merch-Gegenstand leakt vermutlich den Protagonisten von Assassin's Creed 7. Neben dem Aussehen des Charakters lässt sich auch sein Name erstmals lesen. Außerdem in den Video-News: Eine kuriose Petition aus den USA soll die Entwicklung von Far Cry 5 stoppen und die Playstation 3 ist offiziell tot. Alle Infos haben wir in den Gamesworld Daily News am 31. Mai für euch.

Need for Speed 2017 bietet Rennen bei Tageslicht! Darauf und auch auf den potenziellen Schauplatz des Rennspiels deutet ein Teaser-Bild hin, das die Entwickler via Twitter veröffentlicht haben. Ein Merch-Gegenstand leakt vermutlich den Protagonisten von Assassin's Creed 7. Neben dem Aussehen des Charakters lässt sich auch sein Name erstmals lesen. Außerdem in den Video-News: Eine kuriose Petition aus den USA soll die Entwicklung von Far Cry 5 stoppen und die Playstation 3 ist offiziell tot. Alle Infos haben wir in den Gamesworld Daily News am 31. Mai für euch.

