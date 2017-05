Modern Warfare Remastered, Neue Bethesda Games, Mini-NES: Video-News am 2. Mai

11:09

02.05.2017 um 15:30 Uhr Modern Warfare Remastered könnte es nun doch als Standalone-Spiel in den Handel schaffen. Ein Online-Händler hat das Spiel kurzzeitig gelistet - mit verdächtigen Details. In Call of Duty: WW2 könnt ihr im Multiplayer auch als weiblicher Charakter spielen - nicht zur Freude aller Fans. Außerdem in den Video-News: Eindeutige Hinweise zu zwei neuen Bethesda-Spielen und die Gründe für den Produktions-Stopp des Nintenco Classic Mini. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 2. Mai!

