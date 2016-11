Mass Effect Andromeda, Watch Dogs 2, Nintendo Switch - Video-News am 14. November

14.11.2016 um 15:30 Uhr Am Wochenende gab es wieder zahlreiche Infos zu Mass Effect Andromeda! Wir fassen die wichtigsten Infos zum neuen Bioware-Rollenspiel für euch zusammen, unter anderem gibt es Neuigkeiten zum Crafting.System, der Crew-Mechanik und dem Beginn der Handlung. Watch Dogs 2 steht kurz vor der Veröffentlichung und leidet unter einigen Problemen! So kommt es auf der PS4 zu Einbrüchen der Framerate, der Mehrspielermodus wird indes von Abstürzen geplagt. Ubisoft hat die Probleme aber scheinbar im Griff und versucht zu beruhigen, Außerdem hat sich Nvidia zur Kooperation mit Nintendo geäußert und die Grafikleistung der Nintendo Switch gelobt. Das alles und mehr erfahrt ihr in den Video-News Games TV 24 Daily am 14. November 2016.

