Mass Effect: Andromeda, Nintendo Switch, Battlefield 1: Video-News am 29. November

29.11.2016 um 15:30 Uhr Neue Infos zu Mass Effect Andromeda! Bioware hat den Mehrspieler-Part des Sci-Fi-Titels stark umgestaltet und will so für mehr Langzeitmotivation sorgen. Außerdem sind Details zur Hardware der Nintendo Switch durchgesickert. Die Hybrid-Konsole soll demnach die Leistung der Xbox One deutlich in den Schatten stellen! Außerdem in unseren Video-News: Ein Weihnachts-Dog-Tag in Battlefield 1, eine frostige Erweiterung für Forza Horizon 3 und das Ende der Lieferengpässe des Nintendo Classic Mini. Alle Infos gibt's wie immer kompakt bei Games TV 24 Daily!

