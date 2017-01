Mass Effect Andromeda, Call of Duty, Diablo 3: Video-News am 5. Januar

05.01.2017 um 15:30 Uhr Mass Effect Andromeda hat endlich einen konkreten Release-Termin! Daneben bekam das Sci-Fi-Rollenspiel auch einen neuen Trailer spendiert, der zeigt wie schön der Titel auf dem PC aussehen soll. Welches ist das schrottigste Call of Duty? Diese Fragen klären Reddit-User aktuell. In einer Abstimmung küren sie das schlechteste CoD aller Zeiten. Der aktuelle Serienableger Infinite Warfare ist es, trotz aller Flames, nicht! Außerdem in den Video-News: Einige Spiele verschwinden über Nacht von Steam und Diablo 3 bekommt mit dem Jubiläums-Patch ein neues Level und 4k-Unterstützung. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 5. Januar!

