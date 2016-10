Mafia 3 ist da, PS4 Mods, For Honor, VR-Gesundheit - Video-News vom 6. Oktober

06.10.2016 um 15:30 Uhr Mafia 3 ist da - wir haben Infos zum Day-1-Patch. Außerdem: PS4-Mods für Fallout 4 und Skyrim, Statistiken zu For Honor, Infos zu Beyond Good & Evil, Wasteland 3 und den möglicherweise gesundheitschädlichen Aspekten von VR. Das und mehr in den Video-News Games TV 24 Daily vom 6. Oktober!

