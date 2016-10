Mafia 3, Battlefield 1, Anno 2205 - Video-News vom 14. Oktober 2016

14.10.2016 um 15:30 Uhr Politiker in Nordirland fordern den sofortigen Verkaufsstopp von Mafia 3. Der Grund: In einer Mission des Spiels beschafft ihr Autobomben für die IRA. Wer eine ganz besondere Belohnung für Battlefield 1 abstauben will, hat bis zum 17. Oktober einen guten Grund mal wieder Battlefield 4 oder Battlefield Hardline zu zocken. Ubisoft und Blue Byte haben die Fans erhört und lenken in der Frontiers-Debatte ein. Das alles und mehr gibt's in den Video-News Games TV 24 am 14. Oktober.

