13:14

Life is Strange Prequel, Battlefront 2, Schatten des Krieges: Video-News am 2. Juni Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D74220%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1229416%26product%5Fid%3D261341%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]74220[/ctecvideo]

Life is Strange Prequel, Battlefront 2, Schatten des Krieges: Video-News am 2. Juni

02.06.2017 um 15:30 Uhr Neben Life is Strange 2 befindet sich offenbar noch ein weiterer Titel rund um Max, Rachel und Chloea in Entwicklung. Dabei soll es sich um ein Story-Adventure handeln, das die Vorgeschichte zu den Ereignissen um Life is Strange erzählt. EA und Dice zeigen im Rahmen der EA Play erstmals Gameplay aus Star Wars Battlefront 2. In der geplanten Schlacht sollen auch die ersten zwei Helden zu sehen sein. Außerdem in den Video-News: Mittelerde: Schatten des Krieges wurde verschoben und Nintendo nennt erstmals die Preise und Startzeiten für das Nintendo-Switch-Online-Abo. Alle Infos in den Gamesworld Daily News am zweiten Juni.

Mehr zu Video-News findet ihr auf unserer Themenseite.