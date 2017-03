Jährliche Konsolen-Updates, Traumjob Spieletester, Sexismus - Gamesworld Daily News vom 24. März

24.03.2017 um 15:30 Uhr Die Gamesworld Daily News vom 24. März, mit Dominik, Simon und folgenden Themen: Jährliche Konsolen-Upgrades könnten die Zukunft sein, so ein Experte. Die USK sucht in Berlin nach Spieletestern. Eine Studie bescheinigt Spielen und Sexismus einen Zusammenhang. Es gibt Tickets für das Making Games Festival in Berlin. Und zu Titanfall 2 erscheint der DLC samt Free-Trial-Phase.

