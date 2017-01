Injustice 2, Nintendo Switch, Mass Effect Andromeda: Video-News am 9. Januar

09.01.2017 um 15:30 Uhr Release-Datum und Preis der Nintendo Switch sind bekannt! Ein britische Online-Händler hat die Informationen vorweggenommen. Der recht günstige Preis der Switch obliegt sogar einer Vorbesteller-Preisgarantie. Bioware hat neue Informations-Häppchen zu Mass Effect Andromeda bekannt gegeben. Auf einben Season Pass will man verzichten, ein Story-DLC könnte aber trotzdem erscheinen. Außerdem in den Video-News: Der Super Retro Boy lässt euch eure alten Game-Boy-Module entstauben und Injustice 2 hat ein Release-Datum. Alle Infos gibt's bei Games TV 24 am 9. Januar!

