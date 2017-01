Horizon: Zero Dawn Downgrade, Nintendo Switch, Resident Evil 7: Video-News am 30. Januar

30.01.2017 um 15:30 Uhr Gibt es ein Grafik-Downgrade bei Horizon Zero Dawn? Dafür spricht nun das Video eines YouTubers. Entwickler Guerilla Games wirft die Vorwürfe nun allerdings von der Hand. Pillars of Eternity wurde erfolgreich finanziert. In Rekordzeit kam die Summe zusammen, Fans dürfen sich sogar über die erreichten Stretchgoals freuen. Außerdem in den Video-News: Weitere Details zur Hardware der Nintendo Switch, neue Infos zu Mass Effect: Andromeda und interessante Spielerstatistiken von Resident Evil 7. Alle Infos bei Games TV 24 Daily!

