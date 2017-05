13:18

Halo 6, Hitman Season 2, Rettung für For Honor: Video-News am 15. Mai

15.05.2017 um 15:30 Uhr Schlechte Nachrichten für alle Fans von Halo: Auf den neuen Teil der Reihe werden wir wohl noch länger warten müssen. Entwickler 343 Industries äußert sich jetzt zum E3-Auftritt mit Halo 6. Nach der Trennung von Square Enix und IO Interactive können Meuchel-Freunde aufatmen: Hitman wird wohl trotz Publisher-Wechsel eine Fortsetzung bekommen. Gerüchten zufolge arbeitet das Studio bereits an neuen Hitman-Inhalten. Außerdem in den Video-News: Warum Alan Wake vom Digitalmarkt verschwinden muss und wie Ubisoft jetzt For Honor retten will. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 15. Mai!

