Halo 6, Final Fantasy 15, Nintendo Switch, CoD: WW2: Video-News am 28. April

28.04.2017 um 15:30 Uhr Halo 6 wird sich komplett um den Master Chief drehen! Nach der eher durchwachsenen Kritik an Halo 5: Guardians will man für den nächsten Teil wieder zurück zu den Wurzeln. Die Nintendo Switch verkauft sich wie geschnitten Brot. Erste offizielle Zahlen deuten darauf hin, dass die Konsole schon in Kürze die Wii U überholen wird. Außerdem in den Video-News: Erste Infos zur Story des Zombies-Modus von Call of Duty: WW2 und eine abgefahrene Waffe begeistert Final-Fantasy-15-Spieler. Zudem verlosen wir exklusiv für unsere YouTube-Community das brandneue Warhammer 40.000: Dawn of War 3! Was ihr tun müsst um zu gewinnen, erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 28. April!

