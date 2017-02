Ghost Recon Wildlands Beta, Crash Bandicoot, Fallout 4 Mods: Video-News am 17. Februar

17.02.2017 um 15:30 Uhr Ghost Recon Wildlands geht in die Open-Beta! Alle Infos zum Start, den Inhalten und dem Preload verraten wir euch im Video. Bethesda hat die Mod-Funktion für Sykrim und Fallout 4 auf den Konsolen eingeschränkt. Nach dem aktuellen Update müssen sich Spieler auf weniger aktive Modifikationen einstellen. Außerdem in den Video-News: Der Release-Termin der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy und die Gold-Edition von Just Cause 3. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 17. Februar!

