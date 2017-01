For Honor, Rainbow Six: Siege, The Division: Video-News am 20. Januar

Titanfall 2, The Legend of Zelda, Nioh:

20.01.2017 um 15:30 Uhr For Honor startet demnächst in die Closed-Beta. Ubisoft hat nun die konkreten Inhalte bekannt gegeben. Wir erklären, wie ihr euch zur Beta anmeldet. Operation Velvet Shell, der nächste DLC für Rainbow Six Siege wurde nun angekündigt. Im Teaser findet sich bereits ein Hinweis auf die neuen Operators. Außerdem in den News: Ubisoft vergrößert die Dark Zone von The Division, Resident Evil 7 wird Play-Anywhere-Titel und die PS4 unterstützt nun Internet-Videos für PSVR. Alle Infos erfahrt ihr in den Video-News am 20. Januar.

