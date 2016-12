For Honor, Mass Effect: Andromeda, Turtle Rock: Video-News am 14. Dezember

14.12.2016 um 15:30 Uhr For Honor setzt eine aktive Internetverbindung voraus - auch für den Einzelspieler-Modus! Entsprechende Gerüchte wurden nun seitens Ubisoft bestätigt. Mass Effect: Andormeda hat noch keinen Release-Termin und schon äußert Bioware konkret zu einer Fortsetzung. Evolve-Entwickler Turtle Rock arbeitet an einem Koop-Shooter in einem dunklen Fanatsy-Setting. Alle Infos zu diesen und weiteren Themen gibt's in den Video-News Games TV 24 am 14. Dezember!

