For Honor, CoD: MW Remastered, Super Mario Run: Video-News am 15. Dezember

15.12.2016 um 15:30 Uhr Ubisoft hat Kostenlose DLCs und eine Closed-Beta für For Honor angekündigt. Für neue Helden müssen Spieler aber unter Umständen trotzdem bezahlen. Das neue Update von Call of Duty: Modern Warfare Remastered sorgt nicht nur für Freude bei Spielern. Zwar kommen mit dem Patch die versprochenen sechs Mehrspieler-Maps ins Spiel, zusätzlich halten aber auch die kostenpflichtigen Loot-Drops Einzug. Außerdem in den Video-News: Ein neuer Exklusivtitel für Nintendo Switch, ein Koop-Modus für Uncharted 4 und ein Mobile-Game aus dem Hause Nintendo. Alle Infos gibt's wie immer bei Games TV 24 Daily!

