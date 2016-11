Final Fantasy 15, Titanfall 2, Batman: Video-News am 28. November

28.11.2016 um 15:30 Uhr Kurz vor dem Release von Final Fantasy 15 gibt es neue Infos! Entwickler und Publisher Square Enix hat sich unter anderem zum Speicherbedarf und dem Crown-Update des Mega-J-RPGs geäußert. Ebenfalls demnächst erscheint der erste kostenlose DLC zu Titanfall 2. Dessen Inhalte sorgen schon jetzt für Kritik seitens der Spieler-Gemeinde. Außerdem in den News: Ein Batman-Arkham-Titel ohne Bruce Wayne und das Foundation-Update für No Man's Sky. Alle Infos haben wir für euch in den Video-News Games TV 24 am 28. November!

Mehr zu Video-News findet ihr auf unserer Themenseite.