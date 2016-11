Final Fantasy 15, Destiny 2, Remedy: Video-News vom 21. November

21.11.2016 um 15:30 Uhr Große Trollaktion von Remedy Entertainment! Wer sich von dem kürzlich veröffentlichten Video der Quantum-Break-Entwickler eine Spieleankündigung versprochen hatte, wird von diesem "Neuen Spieletrailer" wohl enttäuscht werden. Von Final Fantasy 15 sind schon einige Versionen im Umlauf! Aus Südamerika tauchen die ersten Erfahrungsberichte zum Rollenspiel auf. Auch zum Day-One-Patch gibt es Infos. Außerdem in den Video-News: Neue Monster-Welle für Pokémon GO, die Enthüllung von Destiny 2 und eine neue Season für Rainbow Six Siege. Alle Infos bei Games TV 24 Daily am 21. November

