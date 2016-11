Far Cry 3 Blood Dragon gratis, Overwatch, Ubisoft: Video-News vom 9. November 2016

09.11.2016 um 15:30 Uhr Far Cry 3: Blood Dragon gibt es jetzt umsonst, Vivendi beginnt einen neuen Angriff auf Ubisoft, Master of Orion bekommt offizielle Mod-Unterstützung, Xbox-Preview-Programm bald für alle verfügbar, neuer Content für Overwatch bald auf dem Testserver und Need for Speed: Arena wurde als Marke eingetragen. Das und noch mehr in den Video-News vom 9. November 2016

Mehr zu Video-News findet ihr auf unserer Themenseite.