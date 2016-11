Fable 4, PSX 2016, Mass Effect Andromeda: Video-News am 25. November

25.11.2016 um 15:30 Uhr Peter Molyneux spricht über Fable 4! In einem Interview verrät der Game-Designer, unter welche Bedingungen ein neues Fable erscheinen könnte. Welche Titel auf der diesjährigen Playstation Experience vertreten sein werden, hat Sony nun veröffentlicht. Das Line-up bietet aber noch genug Platz für Neuankündigungen. Außerdem gibt es seitens Bioware detaillierte, neue Infos zur Spielwelt und den Nebenaufgaben von Mass Effect Andromeda. Alle Neuigkeiten gibt's in den Video-News Games TV 24 am 25. November.

