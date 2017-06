FIFA 18, NFS Payback, Far Cry 5, Kingdom Come Deliverance: Video-News am 6. Juni

FIFA 18, NFS Payback, Far Cry 5, Kingdom Come Deliverance:

06.06.2017 um 15:30 Uhr FIFA 18 hat einen Release-Termin und einen Cover-Star. Mit einem kurzen Teaser hat EA Sports den Titel jetzt offiziell enthüllt. Auch zum neuen Need for Speed Payback gibt es erste Infos. Wann der Titel erscheint und auf welche Features sich Speed-Freaks einstellen dürfen, verraten wir euch in den Video-News. Außerdem beschäftigen wir uns einer kuriosen Bitte zu Ubisofts Far Cry 5 und dem Release-Termin der Rollenspiel-Hoffnung Kingdom Come Deliverance. Alle Infos erfahrt ihr heute in den Gamesworld Daily News!

FIFA 18 hat einen Release-Termin und einen Cover-Star. Mit einem kurzen Teaser hat EA Sports den Titel jetzt offiziell enthüllt. Auch zum neuen Need for Speed Payback gibt es erste Infos. Wann der Titel erscheint und auf welche Features sich Speed-Freaks einstellen dürfen, verraten wir euch in den Video-News. Außerdem beschäftigen wir uns einer kuriosen Bitte zu Ubisofts Far Cry 5 und dem Release-Termin der Rollenspiel-Hoffnung Kingdom Come Deliverance. Alle Infos erfahrt ihr heute in den Gamesworld Daily News!

