FIFA 18, Dark-Souls-Nachfolger, Starcraft gratis: Video-News am 29. März

29.03.2017 um 15:30 Uhr EA-Sports-Mitarbeiter fordern ein neues Feature für FIFA 18. Via einer Online-Petition wollen sie die Spieler von einer Online- bzw. Multiplayer-Kampagne überzeugen. Der DLC "The Ringed City" führt die Dark-Souls-Reihe zu einem Abschluss - Game Director Hidetaka Miyazaki spricht jetzt über einen Nachfolger. Ob dieser die Stärken der Dark-Souls-Reihe weiter fortführt ist jedoch fraglich. Außerdem in den Video-News: Blizzard verschenkt Starcraft! Schon bald soll der RTS-Klassiker kostenlos verfügbar sein. EA und DICE haben ein weiteres Battlefield 1-Event angekündigt. Das nächste Battlefest startet schon in Kürze und lässt Spieler auf besondere Belohnungen hoffen. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 29. März!

Mehr zu Video-News findet ihr auf unserer Themenseite.