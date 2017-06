Die Kontroverse um Far Cry 5 - die Gamesworld Weekly News Show KW 22

10:46

03.06.2017 um 15:30 Uhr Far Cry 5 bekommt Kritik aus den Reihen konservativer Amerikaner. Wir beleuchten die kontroverse Diskussion um den neuen Ubisoft-Titel und behandeln auch die kürzlich gestartete Petition gegen Far Cry 5. Im News-Rückblick gibt es heute eine Horror-Mod für Fallout 4, ein Mobile-Game im Warfcraft-Universum und neue Infos zum ambitionierten Western-MMO Wild West Online. Außerdem stellen wir euch in der Spiele-Vorschau The Elder Scrolls Online Morrowind und die neue Rallycross-Simulation Dirt 4 vor. Hier ist die Gamesworld Weekly News Show in der 22. Kalenderwoche 2017!

