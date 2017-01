Deus Ex 5, The Elder Scrolls Online - Morrowind, For Honor: Video-News am 31. Januar

Fallout: New Vegas 2 - Obsidian arbeitet an Endzeit-Rollenspiel, Ankündigung auf der E3 (Gerücht)

31.01.2017 um 15:30 Uhr Deus Ex 5 liegt angeblich auf Eis! Um eine Fortsetzung zu Mankind Divided steht es aktuell schlecht. Grund ist wohl ein Deal zwischen Publisher Square Enix und Comic-Gigant Marvel. The Elder Scrolls Online könnte demnächst um ein neues Gebiet erweitert werden. Einen Hinweis darauf hat Entwickler Bethesda selbst gegeben. Fans der Reihe dürfen sich dabei wohl über einen liebgewonnenen Schauplatz freuen. Außerdem in den Video-News: Die nächsten gratis-DLCs für Titanfall 2 stehen fest und For Honor könnte noch vor Release kostenlos spielbar sein. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 31. Januar!

