Detroit Become Human, Bezahl-Mods auf Steam, Battlefield 1: Video-News am 13. Februar

13.02.2017 um 15:30 Uhr Die umstrittenen Bezahl-Mods kehren auf Steam zurück. Zumindest wenn es nach Firmenchef Gabe Newell geht, sollen Modder schon bald wieder entlohnt werden. Auch das Greenlight-Modell kippt Valve demnächst. An dessen Stelle soll mit "Steam Direct" ein neues Prüfverfahren für Entwickler treten. Außerdem in den Video-News: Neue Infos zum ersten DLC und dem Winter-Update für Battlefield 1, eine PC-Version für Nioh und mächtige Fortschritte bei der Entwicklung von Detroit Become Human. Alle Infos bei Games TV 24 Daily am 13. Februar!

Mehr zu Video-News findet ihr auf unserer Themenseite.