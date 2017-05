Destiny 2, Star Wars: Battlefront 2, Prey Glitch: Video-News am 22. Mai

12:44

22.05.2017 um 15:30 Uhr Destiny 2 wird auf der PS4 Pro nicht mit 60 Frames laufen - an der Grafikpower der Konsole liegt das aber nicht! Auch im Battle.Net (Blizzard App) bleibt Derstiny 2 wohl eine Ausnahme. Blizzard äußert sich jetzt offiziell zu den Plänen weitere Third-Party-Titel in den Netzwerk-Clienten unterzubringen. Außerdem in den Video-News: Warum ihr in Star Wars Battlefront 2 gerade in die Rolle einer loylen Imperialen schlüpft und wie ihr euch in Prey auch nach dem neuen Update unendlich Rohstoffe ermogeln könnt. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 22. Mai!

