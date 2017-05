Destiny 2, Life is Strange 2, Overwatch-Pornos, Steam: Video-News am 19. Mai

15:04

19.05.2017 um 15:30 Uhr Massig neue Infos zu Destiny 2! Im Rahmen eines Live-Streams gab es viele Neuigkeiten zum Bungie-Titel unter anderem auch interessante Details zur PC-Version. Nach langer Geheimniskrämerei hat Entwickler Dontnod Entertainment eine Fortsetzung zu Life is Strange offiziell angekündigt. Außerdem in den Video-News: Blizzard Ärgert sich über Pornos zu Overwatch und Steam plant das Sammelkarten-System stark zu überholen. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 19. Mai!

