Destiny 2, Call of Duty: WW2, Battlegrounds, Total War: Gamesworld Daily News am 28. März

28.03.2017 um 15:30 Uhr Bungie hat Destiny 2 offiziell angekündigt. Eine PC-Version ist mehr als wahrscheinlich, erste Vorbestellung wurden offenbar schon entgegen genommen. Auch die vermeintlichen Gerüchte zu Call of Duty: World War 2 bestätigen sich nach und nach. Ein Branchen-Insider spricht nun Klartext. Auch der Leak der Artworks zum neuen CoD stammt vermutlich aus einer verlässlichen Quelle. Außerdem in den Video-News: Playerunknown's Battlegrounds begeistert Spieler sowie Streamer und Creative Assembly enthüllt schon bald ein neues Total War 2017. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 28. März 2017.

