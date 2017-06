Death Stranding, Detroit Become Human, Tomb Raider, DMC: Video-News am 20. Juni

11:55

20.06.2017 um 15:30 Uhr Death Stranding verwirrt sogar den Chef von Sony America! Nach einer Anspiel-Session rückt er aber auch einige Infos über Hideo Kojimas neues Projekt raus. Detroit Become Human erscheint definitiv nicht mehr 2017, Entwickler Quantic Dreams bestätigte den neuen Release-Termin nun endgültig. Außerdem in den Video-News: DMC-Mastermind Hideaki Itsuno entschuldigt sich für den fehlenden Messeauftritt des neuen Devil May Cry und es gibt neues Bildmaterial zum kommenden Shadow of the Tomb Raider. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News!

