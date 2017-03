Cyberpunk 2077, FF 15, Bulletstorm 2, PS Plus: Gamesworld Daily News am 16. März

16.03.2017 um 15:30 Uhr Für Cyberpunk 2077 zeigt sich CD Projekt Red zuversichtlich. Das kommende Rollenspiel soll sogar The Witcher 3 in den Schatten stellen. Der Grund dafür sei ein ganz simpler. Zum ersten Gefährten-DLC von Final Fantasy 15 gibt es neue Infos - auf ein besonders langes Vergnügen lassen diese aber nicht hoffen. Außerdem in den Video-News: Entwickler People Can Fly spricht über die Voraussetzungen für Bulletstorm 2, das erste PS-Plus-Spiel für April 2017 steht fest und ein 12-Jähriger will sein eigenes GTA programmieren. Alle Infos zu diesen und weiteren themen präsentieren euch Simon und Olli in unseren neuen Gamesworld Daily News!

