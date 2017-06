14:33

Cyberpunk 2077, Bully 2, Shenmue 3, Scorpio gegen PS4: Video-News am 9. Juni

09.06.2017 um 15:30 Uhr Drohen Leaks zu Cyberpunk 2077? Unbekannte erpressen derzeit Entwickler CD Projekt Red mit erbeuteten Daten zum Cyberpunk-RPG. Game Informer könnte indes eine der größten Neuankündigungen der E3 vorweggenommen haben. In der Daten Bank des Magazins fand sich bis vor kurzem ein recht detaillierter Eintrag zu Bully 2. Außerdem in den Video-News: Shenmue 3 wird verschoben und Microsoft versteckt im Teaser zur Xbox Scorpio einen möglichen Seitenhieb auf die Konkurrenz. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 9. Juni!

