Conan Exiles, Nintendo Switch, Gamescom: Video-News am 09. März

09.03.2017 um 15:30 Uhr Conan Exiles könnte allenfalls geschnitten auf der Xbox One erscheinen. Laut Funcom störe sich Microsoft an einem ganz speziellen Feature des Spiels. Auch der Japan-Release des Sandbox-Barbaren-Titels ist deshalb gefährdet. Nintendo verhandelt indes mit Anbietern von Video-on-Deman-Anwendungen. In Zukunft könnten Streaming-Dienste also doch noch ihren Weg auf die Nintendo Switch finden. Außerdem in den Video-News: Der Ticket-Vorverkauf für die Gamescom 2017 ist gestartet und Ubisoft lässt euch Steep ein ganzes Wochenende lang gratis spielen. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am neunten März!

