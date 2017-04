16:03

CoD: WW2, Battlefront 2 Kampagne, Red Dead Redemption auf PC: Video-News am 24. April Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D73749%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1226375%26product%5Fid%3D261341%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]73749[/ctecvideo]

CoD: WW2, Battlefront 2 Kampagne, Red Dead Redemption auf PC: Video-News am 24. April

24.04.2017 um 15:45 Uhr Call of Duty WW2 wurde offiziell enthüllt! Auch nach der Ankündigung des Weltkriegs-Shooters häufen sich Leaks und Gerüchte. So soll WW2 angeblich über zwei verschiedene Kampagnen verfügen und auch zu den Schauplätzen des neuen Call of Duty gibt es erste Gerüchte. Star Wars: Battlefront 2 soll dagegen nur eine einzige Kampagne bieten - diese zieht sich aber über einen sehr langen Zeitraum und wird sogar aus verschiedenen Perspektiven dargestellt! Außerdem in den Video-News: Das Aus für die PC-Version von Red Dead Redemption und die Armut der Entwickler von Nier: Automata. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 24. April!

Mehr zu Video-News findet ihr auf unserer Themenseite.