Call of Duty (2017), Mass Effect Andromeda, Overwatch: Video-News am 4. Januar

04.01.2017 um 15:30 Uhr Call of Duty kehrt 2017 in die Vergangenheit zurück! Sledgehammer Games heizt die Spekulationen um ein historisches Setting für das nächste Call of Duty weiter an. Ein Update für Overwatch sorgt gleichermaßen für Frust und Freude. Der Patch bringt zwar die neue Map Oasis nun auch auf die Konsolen, einige Spieler klagen aber bereits jetzt über immense Probleme. Außerdem in den Video-News: Ein zeitexklusiver Titel für Nintendo Switch, Mass Effect Andromeda und The Division. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 4. Januar!

