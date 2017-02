Call of Duty 2017, Destiny 2, Wolfenstein: Video-News am 10. Februar

10.02.2017 um 15:30 Uhr Destiny 2 erscheint 2017! Ein Bungie-Insider hat aber noch viel mehr Infos zur Fortsetzung des MMO-Shooters auf Lager. Demnach sei sogar eine PC-Version von Destiny 2 in Arbeit. Activision will mit dem diesjährigen Call of Duty zurück zu einem traditionellen Setting. Die Gründe dafür räumte der Publisher auf einer Investorenkonferenz ein. Außerdem in den Video-News: South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe hat einen neuen Release-termin, Bethesda deutet ein neues Wolfenstein an und mit Greedfall enthüllt Focus Home Interactive ein RPG, das an einen Mix aus Witcher, Assassin's Creed und Fable erinnert. Alle Infos gibt's bei Games TV 24 Daily am 10. Februar!

Mehr zu Video-News findet ihr auf unserer Themenseite.