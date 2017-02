Bulletstorm vom Index, Humble Freedom Bundle, Resi 7 - Video-News vom 14. Februar

14.02.2017 um 15:30 Uhr Bulletstorm ist endlich vom Index. Ein Humble Freedom Bundle zum Preis von 30 US-Dollar enthält Spiele im Wert von 600 US-Dollar. Resident Evil 7 ist blutiger bei uns als in Japan. Und Pokémon GO bekommt PvP- und Tausch-Feature. Das und mehr in den Video-News Games TV 24 Daily vom 14. Februar 2017.

