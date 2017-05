14:44

Bloodborne 2, Call of Duty: WW2, PUBG: Video-News am 30. Mai Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D74156%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1229085%26product%5Fid%3D261341%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]74156[/ctecvideo]

Bloodborne 2, Call of Duty: WW2, PUBG: Video-News am 30. Mai

30.05.2017 um 15:30 Uhr Wird Bloodborne 2 doch nicht auf der E3 2017 enthüllt? Ein Reddit-User meldet sich nun zu Wort und spricht von einem ganz anderen PS4-Exklusivtitel von From Software. Call of Duty: WW2 soll deutlich taktischer ausfallen als seine Vorgänger. Dazu setzt Sledgehammer Games vor allem auf eine ganz besondere Änderung am Movement-System - einige Fans sind darüber allerdings empört. Außerdem in den Video-News: Ein Story-Koop-Modus für Playerunknown's Battlegrounds und rekordverdächtiger Zuwachs bei Alan-Wake-Fans. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 30. Mai!

Mehr zu Video-News findet ihr auf unserer Themenseite.