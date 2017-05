Praey for the Gods

Praey for the Gods : Bethesda nimmt Stellung zur Namensänderung

1 "Bethesda vs. Praey for the Gods, Starcraft, DayZ, Battlefield 1: Video-News am 5. Mai"

05.05.2017 um 15:30 Uhr Das Kickstarter-Projekt Prey for the Gods muss seinen Namen ändern. Bethesda sieht damit nämlich die Namensrechte am eigenen Spiel Prey gefährdet. Der Survival-Shooter DayZ geht demnächst in die Beta. Dazu hat Bohemia Interactive bereits ein umfangreiches Update angekündigt, das unter anderem Animationen verbessern soll. Außerdem in den Video-News: Ein ehrlicher Blizzard-Fan wird reich belohnt und erste Infos zum zweiten DLC von Battlefield 1. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am fünften Mai!

