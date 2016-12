Battlefront 2, Kingdom Come Deliverance, God of War: Video-News am 9. Dezember

Shadow Warrior 2: Trailer zum kostenlosen "The Way of The Wang"-DLC

09.12.2016 um 15:30 Uhr Viele Zeichen deuten darauf hin, dass Star Wars Battlefront 2 eine Singleplayer-Kampagne bekommt! Dice und EA versprachen, sich den Wünschen der Fans für Battlefront 2 anzunehmen. Warhorse Studios haben ein neues Video-Update zu Kingdom Come Deliverance veröffentlicht, in dem sie auf die Konsolen-Versionen und den aktuellen Stand des Titels eingehen. Außerdem in den News: Rockstar Games hat über Nacht ein neues Spiel veröffentlicht, God of War nähert sich der Fertigstellung und Battlefield 1 bekommt schon bald einen kostenlosen DLC. Alle Infos bei Games TV 24 Daily!

Viele Zeichen deuten darauf hin, dass Star Wars Battlefront 2 eine Singleplayer-Kampagne bekommt! Dice und EA versprachen, sich den Wünschen der Fans für Battlefront 2 anzunehmen. Warhorse Studios haben ein neues Video-Update zu Kingdom Come Deliverance veröffentlicht, in dem sie auf die Konsolen-Versionen und den aktuellen Stand des Titels eingehen. Außerdem in den News: Rockstar Games hat über Nacht ein neues Spiel veröffentlicht, God of War nähert sich der Fertigstellung und Battlefield 1 bekommt schon bald einen kostenlosen DLC. Alle Infos bei Games TV 24 Daily!

