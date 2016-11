Battlefield 1, Steep, Xbox One Scorpio: Video-News am 17. November

17.11.2016 um 15:30 Uhr Der Hardcore-Modus hält endlich Einzug in Battlefield 1! Ansonsten sorgt das Herbst-Update aber nicht für besonders viel Freude. PS4 Pro-Nutzer klagen derzeit beispielsweise über Performance-Macken und auch für EAs "Rent-a-Server"-Programm hagelt es Kritik. Außerdem in den News: Steep geht in die Open-Beta, Fallout 4 bekommt endlich auch auf der PS4 Mod-Support und Phil Spencer grenzt den Preis der Xbox One Scorpio ein. Alle Infos in den Video-News Games TV 24 Daily am 17. November.

Mehr zu Video-News findet ihr auf unserer Themenseite.