Battlefield 1, Ghost Recon Wildlands, Nintendo Switch: Video-News am 21. Februar

21.02.2017 um 15:30 Uhr Neue Waffen für Battlefield 1! Im ersten DLC "They Shall not Pass" schaltet ihr die Wummen allerdings nicht mehr mit Warbonds frei. Nintendo hat die Download-Größe einiger Switch-Titel veröffentlicht. Der interne Speicher der neuen Konsole scheint demnach nicht besonders lange leer zu bleiben, Außerdem in den Video-News: Der Preload zur Open-Beta von Ghost Recon Wildlands hat begonnen und Final Fantasy läuft jetzt auf mit 60 Bildern pro Skunde. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 21. Februar!

