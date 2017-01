Battlefield 1 DLC, Xbox One Scorpio, Death Stranding: Video-News am 25. Januar

25.01.2017 um 15:30 Uhr Neue Infos zum ersten DLC für Battlefield 1. "They Shall Not Pass" enthält demnach vier neue Maps, einen neuen Mehrspieler-Modus sowie einen gigantischen Panzer. Stoic hat die Kickstarter-Kampagne für The Banner Saga 3 gestartet. Allen Unterstützern winken kuriose Belohnungen! Außerdem in den News: Neue Hardware-Specs für Xbox One Scorpio aufgetaucht und Guillermo Del Toro spricht über seine Rolle in Hideo Kojimas Death Stranding. Alle Infos erfahrt in den Video-News Games TV 24 Daily!

