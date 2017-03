Assassin's Creed Empire, Battlefield 1, The Witcher 4: Video-News am 21. März

21.03.2017 um 15:30 Uhr Assassin's Creed Empire erscheint früher als gedacht! Ein Online-Shop listet den Titel in verschiedenen Versionen und leakt dabei das offenbar das Release-Datum. DICE arbeitet indes an tiefgreifenden Änderungen bei Battlefield 1. Damit wollen die Entwickler das Teamplay und Zusammenspiel der verschiedenen Klassen stärken. Außerdem in den Video-News: Neue Infos zu Uncharted: The Lost Legacy und The Witcher 3 wird wohl definitiv nicht der letzte Auftritt von Hexer Geralt gewesen sein - CD Projekt Red verliert dazu nun deutliche Worte. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 21. März 2017!

Mehr zu Video-News findet ihr auf unserer Themenseite.