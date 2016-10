Assassin's Creed Empire, Battlefield 1, Mafia 3 - Video-News vom 4. Oktober

04.10.2016 um 15:30 Uhr Assassin's Creed Empire spielt in Ägypten! Darauf gibt zumindest ein kürzlich aufgetauchter Screenshot Hinweis. Battlefield 1 dagegen spielt bekanntlich im Ersten Weltkrieg und sieht unverschämt gut aus. Skeptiker können sich davon in einem Video überzeugen, das rund zehn Minuten Gameplay aus der Singleplayer-Kampagne zeigt. Mit Rezensionen zu Mafia 3 müssen sich Tester auf der ganzen Welt bis zum offiziellen Release zurückhalten. Publisher 2K will nämlich im Vorfeld keine Testmuster des Action-Adventures herausgeben. Mehr zu diesen und vielen weiteren Themen erfahrt ihr in den Video-News Games TV 24 Daily am 4. Oktober.

